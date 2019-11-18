Развенчаны популярные мифы о питании беременных
Желание есть селедку с вареньем и грызть мел — не всегда является нормой для беременных.
Об этом в своем Telegram-канале написала диетолог Виктория Кляуз. Она собрала главные мифы в питании, с которыми сталкивается консультируя беременных.
Миф 1. Желание есть селедку с вареньем, грызть мел или вдыхать запах выхлопных газов на улице — норма для беременных
«Не всегда это так, часто извращение вкуса — один из признаков нехватки нутриентов, а не «беременных капризов». Но есть тонкость, если поедание мела – это признак анемии, то желание съесть бургер с картошкой фри – просто банальный голод», — пишет Кляуз.
Миф 2. Гранат и яблоки — лучшие источники железа для беременной
«Нет, в помидорах и шпинате железа больше. И не забываем о «животных» источниках», — отметила диетолог.
Миф 3. Творог нужно есть каждый день, иначе малыш не получит кальций и у него будут «плохие зубы»
«Тут целых 2 момента! Малыш получает нутриенты из тела матери, а не из продуктов. А вот, чтобы будущая мама не испытывала дефицитов — важно сбалансированно питаться. И помним, сколько творога не ешь — если витамина Д недостаточно, то кальций не усвоится», — написала Кляуз.
Миф 4. Все лишние килограммы, которые набрала, уйдут в первые месяцы после рождения ребенка
По словам диетолога, к сожалению, это не всегда так. Набранные лишние 10-15 килограмм «сами по себе » не уходят, нужно прикладывать усилия.
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Добавил kolonka в категорию Гинекология
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