Названа смертельная опасность тестеров косметики

В них содержится огромное количество бактерий.Американские ученые обнаружили в тестерах косметики вирусы герпеса, стафилококка и даже переносчиков венерических заболеваний.Видео эксперимента разместила на своём YouTube-канале телекомпания WCNC Charlotte.Во время исследования из магазинов косметики взяли образцы пробников, которыми могут воспользоваться все посетители. После этого образцы поместили в пробирки с питательной средой. Через пять дней их передали специалисту по инфекционным заболеваниям.Как установил доктор медцентра Пьемонта Араш Пурсина, в тестерах содержатся стафилококки, которые являются крайне опасными для человека, и кишечная палочка. Также исследователи обнаружили герпес, который, как известно, при попадании в организм остаётся в нём навсегда. Особенно много неприятных бактерий содержится в тенях и помаде.«При всеобщем использовании косметических средств можно подхватить даже болезнь, передающуюся половым путём», – подчеркнул эксперт.По его словам, даже использование чистых ватных дисков не убережёт от заболеваний, и призвал отказаться от использования общедоступных пробников.