Самые полезные продукты питания для здоровья мужчин

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Большое значение для мужского гормона играет качество белков, которое поглощается с пищей.Лишь немногие знают о том, что существуют такие продукты питания, которые полезны только представителям сильного пола, то есть мужчинам.Мы привыкли к тому утверждению, что есть категория продуктов питания полезная для всех людей. Однако есть тройка продуктов, которые по праву считаются самыми полезными для мужского здоровья.Так какая она, настоящая мужская еда? Общеизвестно, что для организма человека необходимы полезные по своему питательному составу вещества, которые составляют базовую основу.Американским специалистом по здоровому питанию Филом Лемпертом было предложено введение в рацион питания мужчин морепродуктов, семечек (или орехов) и авокадо. Почему именно эти продукты выбрал Лемперт, а не другие?Морепродукты, как известно, содержат цинк, необходимый для предстательной железы и для укрепления иммунитета. Наибольшее содержание этого элемента – в устрицах. Цинк сохраняет уровень мужских гормонов. Помимо морепродуктов большое содержание цинка находится в мясе ягнят, говядине и в печени.Лосось, макрель и сардины содержат такие необходимые кислоты, как Омега-3. С помощью этих кислот уровень липидов в крови приходит в норму, прекращаются воспалительные процессы, и снижается риск заболевания простатитом.Богатый калием авокадо, укрепляет сердце и нормализует давление.И еще Лемперт советует как можно больше съедать таких продуктов, как абрикосы, шпинат, томаты, манго, арбузов. Они богаты ликопином – антиоксидантом, который борется с образованием раковых клеток и предотвращает рак простаты.