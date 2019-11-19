Стало известно, какие мужчины раньше лысеют

В масштабном генетическом исследовании приняли участие 11 тыс. мужчин с ранним облысением и 12 тыс. пока не начавших терять волосыНизкорослые мужчины рискуют рано потерять волосы, предупреждают ученые. Проведенное специалистами Боннского университета исследование показало, что за небольшой рост и раннее облысение отвечают одни и те же гены.В масштабном генетическом исследовании приняли участие 11 тыс. мужчин с ранним облысением и 12 тыс. пока не начавших терять волосы. Виновниками низкорослости и облысения оказались гены, ответственные за выработку тестостерона – мужского полового гормона, повышенный уровень которого вызывает замедление роста в подростковом возрасте и раннее выпадение волос на голове.Если все мужчины в роду были низкорослыми, но не страдали от потери волос, то беспокоиться не о чем, успокаивают авторы исследования. Однако предотвратить облысение при высоких шансах его появления довольно проблематично.Наиболее действенная, но радикальная мера – кастрация до начала облысения, благодаря которой уровень тестостерона в крови заметно упадет.