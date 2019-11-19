Лечение мигрени народными средствами

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На данный момент не существует надежного медикаментозного препарата, который способен предотвратить приступ мигрени.Мигрень — это не обычная головная боль, а хроническое заболевание, в некоторых случаях наследственное, продолжающееся в течение нескольких лет.Во время приступа возникает сильная односторонняя головная боль. Обычно она длится не менее двенадцати часов и сопровождается тошнотой и рвотой.Природа мигрени не объяснена до конца научно, поэтому на данный момент не существует надежного медикаментозного препарата, который способен предотвратить приступ. Тем более поводом для его начала могут стать самые разные факторы: удушье, стресс, резкий запах и т.д.Лечение мигрени средствами народной медицины состоит из двух составляющих — в предотвращении нападения и терапии мигрени. Целью лечения является предотвращение возвращения головной боли.Когда начинается приступ, можно принять отвар из листьев или молодых стеблей малины с корнем ивы. В составе этих растений является ацетилсалициловая кислота, она подавляет боль и уменьшает свертываемость крови. Эффект можно усилить, если взять настой в сочетании с крепким черным чаем.Более эффективным препаратом является настой спорыньи. Для его приготовления настаивают половину чайной ложечки спорыньи на стакан кипятка. Принимать нужно по столовой ложке четыре раза в день. Категорически запрещается принимать этот отвар в период беременности, при атеросклерозе или гипертонии. Никогда не принимайте рожки больше семи дней подряд.Также для снятия головной боли можно использовать средства для наружного применения. Перечную мяту и мелиссу втирают за ухом, в лоб, в виски, а при болях, вызванных шейными позвонками — в затылок. В виски и лоб можно втирать тмином масло, так как оно обладает противосудорожным действием.Если нет возможности применить эти средства, можно прибегнуть к водной терапии по Кнейппа. Она оказывает благотворное влияние на нервную систему и на регуляцию состояния сосудов. Для начала сделайте холодный компресс на голову. Намочите волосы на голове прохладной водой и покройте его полотенцем, лучше использовать льняное, укрепите все повязкой, туго не затягивая. Компресс оставьте на час-полтора, при необходимости делайте несколько раз в день.Также можно делать отвлекающие компрессы. Положите на затылок теплый компресс, а на ступни сделайте холодный. Или приготовьте прохладную ванну для ног.Предотвратить следующий приступ боли или, по крайней мере, снизить вероятность его возникновения можно с помощью несложной диеты. Необходимо избегать употребления крепкого кофе или чая, алкоголя, есть поменьше мяса, сыра и шоколада.Ешьте больше свежих овощей, кроме помидоров, и пейте достаточно жидкости, так как нехватка воды в организме часто провоцирует очередную волну мигрени. Специалисты рекомендуют принимать витамины группы В.