Снизить холестерин помогут помидоры

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Специалисты рассказали о пользе и удивительных свойствах томатов.Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний нужно потреблять больше томатов.По словам медиков, томаты относятся к лекарственным плодам, так как содержат вещество, которое способно подавить развитие сосудистых болезней в самом начале. Компонент 9-oxo-octadecadienoic, находящийся в томатах, обладает антидислипидемийным эффектом.Дислипидемия (dyslipidemia) – болезнь, которая вызвана аномально повышенной суммой в кровяном потоке таких липидов (жиров), как, например, холестерол.В результате исследований выяснилось, что 9-oxo-octadecadienoic повышает окисление жирных кислот и активно способствует регулированию печеночного липидного метаболизма.Специалисты отмечают, что выявленные свойства томатов также помогут бороться с негативными последствиями неправильного питания.