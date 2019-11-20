Эти продукты помогут избежать сахарного диабета

ТОП-6 продуктов для нормализации уровня сахара в крови.Поддержание нормального уровня сахара в крови очень важно для профилактики диабета и для укрепления здоровья в целом.Некоторые продукты, по словам ученых, помогают регулировать уровень сахара в крови.Зелень и овощиКак сообщает British Medical Journal, свежая листовая зелень и зеленые овощи содержат вещества, которые высвобождают в кишечнике гормоны, снижающие аппетит, а также улучшают чувствительность к инсулину, способствуя тем самым более эффективному регулированию уровня глюкозы в крови.Зеленый чайЗеленый чай тоже помогает сохранять нормальный уровень глюкозы, так как в нем содержится специфический антиоксидант EGCG. Исследование, проведенное в Пенсильванском университете, показало, что под действием зеленого чая снижается уровень сахара в крови и купируется его резкий рост после приема углеводной пищи.КорицаКорица также положительно влияет на уровень глюкозы в крови. Для этого, однако, нужно употреблять от одной чайной ложки (5 мг) до трех чайных ложек корицы в день.Оливковое маслоУпотребление оливкового масла уменьшает инсулинорезистентность (нечувствительность к инсулину), которая имеется у многих людей и вызывает скачки уровня сахара в крови.БобовыеТакже очень важны для поддержания стабильного уровня сахара в крови бобовые. Эти продукты насыщены пищевыми волокнами, которые «фильтруют» сахар, замедляя тем самым его всасывание в кровь и уменьшая гликемическую нагрузку.ОвсянкаВ овсяной каше много пищевых волокон, которые замедляют процесс всасывания глюкозы.