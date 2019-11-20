Учеными названа главная причина переедания

Эксперты обозначили факт, который заставляет человека регулярно переедать.Ожирение достигло масштабов мировой эпидемии. Недавно сотрудники Университета Макгилла сделали открытие, проливающее свет на эту проблему. Были выявлены клетки мозга, играющие решающую роль в регуляции аппетита. Принято считать, что аппетит контролируется молекулами лептина, пептидного гормона, регулирующего энергетический обмен.Данный гормон производят жировые клетки, и с кровью он проникает в мозг, сигнализируя о сытости. В центре внимания ученых оказалось срединное возвышение гипоталамуса. Если в этом месте подавить активность определенной группы клеток (NG2-глиальных), мозг не будет получать сигналы о сытости. Это доказывают эксперименты с мышами.Ученые применили препарат, нейтрализующий NG2-глиальные клетки в срединном возвышении. В итоге через три дня животные начали есть намного больше, чем контрольная группа. И примерно за месяц их вес увеличился вдвое. Это объясняет, почему лица с раком головного мозга часто набирают лишний вес. Лучевая терапия подавляет активность глиальных клеток, что вызывает неадекватный аппетит.