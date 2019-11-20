5 симптомов надвигающегося инфаркта

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Врачи назвали симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.Случается, что симптомы надвигающегося сердечного приступа не так уж и очевидны и поэтому в отдельных случаях неправильно диагностируются.Бывает, что их вообще списывают на изжогу или грипп.Кто же находится в группе риска, какие факторы способствуют сердечному приступу? Это:— возраст;— высокий уровень холестерина в крови;— высокое артериальное давление;— диабет любой степени;— табакокурение;— нездоровый образ жизни;— ожирение;— генетическая предрасположенность.Симптомы инфаркта, которые ни в коем случае нельзя игнорировать:— нервозность, чувство тревоги, беспокойства. Замечено, что перед сердечным приступом люди делаются тревожными и очень нервными;— холодный пот. Так организм реагирует на стресс, который и вызывают сердечные проблемы – даже в прохладном помещении человек начинает интенсивно потеть;— боль в груди. Этот признак считается классическим для сердечных приступов. Боль иногда начинается слева от центра грудной клетки. Довольно часто ощущения напоминают на сильное давление, как будто бы на грудь положили тяжелый камень. А если человек вдобавок ко всему начинает чувствовать неприятное жжение или давление в области груди, следует незамедлительно звонить в «скорую». Также стоит знать, что сама по себе боль в груди не всегда является симптомом сердечного приступа. Когда она резкая и колющая, это вообще может быть никак не связано с сердцем. В любом случае, при появлении болевых ощущений стоит сразу обратиться за врачебной консультацией и помощью;— распространение боли на другие участки тела. Часто случается, что возникновение боли в груди начинает распространяться на плечи, спину, руки, локти, шею, челюсть или живот.— одышка и тахикардия. При возникновении определенных проблем с дыханием также важно прислушаться к работе своего моторчика – так могут давать о себе знать сердечный приступ. Обычно они возникают внезапно – еще секунду назад дыхание было нормальным, а потом внезапно сбилось. Как после изнурительной пробежки в жару и под горку. Да и сделать глубокий вдох не получается.