Очистить артерии от токсинов поможет этот напиток

Свекольно-морковная соковая смесь для очищения крови.Если вы сторонник правильного образа жизни и остановили свой выбор на здоровом питании, крайне необходимо включать в ежедневный рацион продукты, которые помогают очищать кровеносные сосуды и артерии.Как известно, чрезмерное потребление продуктов с низким или очень высоким содержанием жира, рафинированных продуктов, сладостей, фастфуда повышает уровень холестерина в крови и значительно увеличивает риск серьезных заболеваний сердечнососудистой системы. Такой пищи следует избегать, лучше больше употреблять той, которая помогают естественным образом очищать организм.Продукты, очищающие кровь, это в первую очередь фрукты – ягоды (клубника, черника, виноград), цитрусовые (лимон, апельсин, грейпфрут), авокадо, ананасы, киви, яблоки, гранаты.Также полезны для здоровья кровеносной системы овощи — чеснок, лук, брокколи, сельдерей, морковь, свёкла, соя, тыква, кабачки.Особо следует выделить пряные травы. Куркума улучшает работу пищеварительной системы и печени, ускоряет процессы детоксикации. Петрушка положительно влияет на функции почек, улучшает мочеиспускание. Кориандр вымывает из организма тяжелые металлы, которые попадают через органы дыхания из окружающей среды. Куркума улучшает работу пищеварительной системы и печени, а также ускоряет процессы детоксикации.Улучшить состав крови и очистить сосуды поможет простой рецепт на основе всем известных моркови и свеклы.Свекольно-морковная соковая смесь для очищения кровиСамый полезный рецепт соков для очищения сосудов: смесь морковного и свекольного соков. Свекольный и морковный соки стимулируют кроветворение, способствуют увеличению гемоглобина в крови, повышают сопротивляемость организма инфекциям, пополняют кровь необходимыми веществами, растворяют вредные отходы и быстро выводят их из крови.Благодаря этому некоторые болезни проходят быстро и без применения других методов лечения.Эту соковую смесь следует употреблять в течение всего дня. Сока нужно выпить 1–1,5 литра задень, распределив на 4–5 приемов, в перерывах выпивая по 1 стакану воды. В этот день ничего нельзя есть, можно только пить чистую, лучше структурированную или ключевую воду. Один день соковой диеты в неделю позволит вам быстро справится с недомоганием, нормализовать давление, избавиться от головных и сердечных болей.Для разнообразия к морковному и свекольному соку можно добавлять и другие соки красного цвета — гранатовый или вишневый.