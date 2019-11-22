Эти продукты могут спровоцировать затяжную депрессию

Оказывается, всеми любимые продукты — причина плохого настроения и расстройства психики.Вы даже не подозреваете, что делают с психикой человека некоторые продукты. Ученые проводили много исследований, в которых пытались найти взаимосвязь между питанием и настроением людей. Они пришли к выводу, что пять групп продуктов негативно влияют на психику. Причем, их чаще всего едят как раз тогда, когда хотят справиться со стрессом или грустью, а в итоги лишь усугубляют ситуацию и одолевает глубокая депрессия.Итак, рассмотрим эти продукты более детально:1. Алкогольные напитки. Ни для кого не тайна, что подавляющее большинство людей, а в частности мужчин, ищут спасения души на дне бутылки. Здесь нет особой разницы между тем, какой вид алкоголя человек выбрал, ведь даже слабоалкогольное пиво может серьезно навредить здоровью в целом и, конечно же, психике. Все дело в «обмане» организма. Когда напиток, имеющий в своем составе этанол, попадает в кровь, работа ЦНС затормаживается и приходит чувство эйфории, избавления от стресса, плохих мыслей и так далее. Но как только яды алкоголя выходят из организма — человек ощущает еще большее угнетение.2. Энергетики. Некоторые люди уверены в том, что при помощи энергетических напитков можно запастись силами и стать супервыносливым человеком. Так то оно так, но помимо аналогичного алкоголю действия энергетиков, в организм поступает слишком много сахара и кофеина. Отсюда и плохое настроение, и неконтролируемая агрессия, и безразличие, и еще куча других не совсем приятных эмоций.3. Сладости. Опять же, временная эйфория вскоре изменится на депрессивное состояние. Во-первых, сладости — это сахар, на который мозговые центры всегда реагируют одинаково, то есть 2 минуты удовольствия, а затем — печаль. Во-вторых, сладости всегда калорийные, в связи с чем могут появиться лишние килограммы. Разве это не введет вас в депрессию? В-третьих, много сахара и холестерина — это риск заболеть сахарным диабетом или атеросклерозом, что само собой не заставит вас улыбаться.4. Сладкая газировка. Здесь беда заключается в составе сладких газированных напитков, а именно веществе под названием «аспартам». Он является подсластителем и ликвидатором гормона серотонина, который называют еще гормоном счастья.5. Еда из фаст-фуда. Как мы знаем, самые вредные блюда те, которые продаются в фаст-фудах. При стрессовых ситуациях людей, в основном, тянет на «плохую» еду, поэтому они идут в фаст-фуд. В составе этих продуктов слишком много сахара, соли, жиров и усилителей вкуса, за счет чего перегружается ЖКТ и появляется чувство подавленности, иными словами — депрессия.