Какие продукты вызывают прыщи

Узнайте, какая еда провоцирует появление прыщей.Всем нам известно, что здоровье нашей кожи напрямую зависит от того, что мы едим и экспертное мнение ведущих медиков, диетологов и косметологов – тому подтверждение.Американский ученый и эксперт в области интегративной медицины Франк Липман, который консультирует многих голливудских красавиц, в числе которых Гвинет Пэлтроу, убежден, что красота и чистота кожи зависит от нашего образа жизни и питания, а не от косметических средств, которые мы используем.Именно поэтому специалист рекомендует всем без исключения женщинам уделить особое внимание своему питанию и навсегда исключить некоторые продукты из своего рациона, чтобы сохранить красоту кожи. О том, от каких продуктов нужно отказаться для того, чтобы кожа была чистой и красивой – читай в нашем материале.3Молочные продуктыДоктор Липман советует всем, кто страдает от акне, полностью исключить из рациона молочные продукты.«Молочные продукты — это спусковой механизм для проблемной кожи и, прежде всего, акне. Все молочные продукты содержат гормоны коровы, которые провоцируют гормональные угри у людей и это доказанный факт. Например, исследование ученых, проведенное еще в 2009 году показало, что коровье молоко увеличивает как количество людей с акне, так и тяжесть угревой болезни», — говорит эксперт.Обработанные углеводыТакже для того, чтобы очистить кожу, нужно исключить пустые углеводы – обработанные углеводы, не имеющие почти никакой пищевой ценности и не приносящие организму пользы.«Обработанные углеводы — это все продукты, которые увеличивают инсулин. В частности, это белый хлеб, подслащенные хлебные злаки, макароны, хлебобулочные изделия, белый рис и сладкие напитки. Эти обработанные продукты взывают всплеск инсулина. Обработанные пищевые продукты также изготавливаются из обработанных искусственных масел, таких как масло канолы, соевое масло и другие «растительные масла», которые провоцируют воспаление, а чем больше воспаления – тем больше прыщей», — говорит доктор.Газированные напиткиЕще один враг красивой кожи – сладкие газированные напитки, которые являются одной из наиболее распространенных причин появления прыщей на лице.«В нашей любимой газировке очень много сахара и других искусственных химических веществ. Ваша кожа — ваш самый большой орган, и даже несмотря на то, что она находится снаружи вашего тела, это окно в то, что происходит внутри. Газировка не только увеличивает уровни инсулина, но и разрушает полезные здоровые бактерии в вашем кишечнике. Кожные проблемы, такие как розацеа, экзема, акне и другие, все свидетельствуют о дисбалансе кишечных бактерий», — утверждает Липман.