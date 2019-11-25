Ученые раскрыли неизвестную причину старения

В новом исследовании выяснилось, что с возрастом клетки в организме человека не распределяют ресурсы эффективно.Ученые Университета Западной Австралии раскрыли неизвестную причина старения и различных заболеваний. «Виновниками» они назвали митохондрии, которые играют важную роль в метаболизме и старении, обеспечивая клетки энергией.Исследователи выяснили, что с возрастом клетки не столь эффективно распределяют ресурсы по всему организму, а это в свою очередь ведет к деградации тканей, остеопорозу, артриту, сердечно-сосудистым заболеваниям и раку.Специалисты отметили, что митохондрии в костных клетках (остеоцитах) могут переноситься в другие клетки через разветвленную сеть, связывающую остеоциты. Митохондрии играют важную роль в метаболизме и старении, поскольку они обеспечивают клетки энергией.Происходит это через эндоплазматический ретикулум — систему из окруженных мембраной полостей, пузырьков и каналов. За все это отвечает фермент митофузин-2.Удалось установить, что с возрастом его активность снижается, соответственно начинают хуже работать митохондрии. А это ведет к тому, что клетки начинают гибнуть и развиваются заболевания.Ученые уверены, что их открытие даст толчок к разработке сверхосвременных лекарств и новейших методов лечения.