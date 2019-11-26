Эффективные способы борьбы со стрессом

Прогуляйтесь, сделайте перерыв или просто поговорите с другом.Стресс вреден не только для физического здоровья, но и для организма в целом.Он может быть вызван разными факторами, но нужно уметь быстро и эффективно с ним бороться.Как побороть стресс: ТОП-6 надежных способов:1. Съешьте то, чего хочетсяСахар заставляет головной мозг выделять эндорфины, так что вкусные угощения отлично работают, когда ты плохо себя чувствуете. Еда служит прекрасным отвлечением, поэтому, если вы испытываете беспокойство, полакомитесь любимой едой. Но непременно нужно знать меру и суметь вовремя остановиться.2. ПрогуляйтесьВыделите время для прогулки. Прогуляйтесь хотя бы вокруг дома и отвлекитесь от конфликта. Время, проведенное на солнце и свежем воздухе, может значительно улучшить ваше настроение и поможет расслабиться.3. ПерерывЕсли ситуация развивается достаточно быстро, возьмите паузу на принятие решения. Это поможет вам не только отойти от стресса, но и переосмыслить происходящее. Когда вы будете чувствовать себя лучше, вернитесь к разговору.4. СонХороший сон отлично помогает бороться со стрессом. Вы отдохнете и будете чувствовать себя гораздо лучше. Только постарайтесь перед сном отвлечься от всех дел, чтобы «выключить» мозг и оставить все проблемы до утра.5. Займитесь тем, что доставляет удовольствиеКаждый день выделяйте время на приятные мелочи, которые приносят вам радость: хобби, любимые процедуры или прочтение книги. Это поможет вам расслабиться и поддерживать хорошее настроение.6. Поделитесь с друзьямиЕсли вы будете держать проблемы в себе, лучше от этого не станет. Поделитесь проблемой с друзьями или членами семьи. Вам могут предложить совершенно неожиданный вариант решения конфликта, или хотя бы просто выслушать.