Тяжелая музыка вредна для психики подростков

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Ученые из Австралии предупреждают, что некоторые виды музыки вызывают проблемы с психическим здоровьем и развитием подростков.Эксперты обнаружили связь между прослушиванием тяжелого металла и появлением тревожных симптомов у тинэйджеров в возрасте 13-18 лет. Тинэйджеры, слушающие тяжелый металл, подвержены депрессиям и суицидальным настроениям в большей степени, чем их сверстники, предпочитающие поп, рок, рэп или другой музыкальный жанр.«Большинство молодежи слушает музыку, чтобы поднять настроение, зарядиться энергией и т.д. Однако молодые девушки и парни, склонные к депрессиям, чаще выбирают металлическую музыку, которую слушают с негативным настроем», — объясняют авторы исследования. По их словам, другие музыкальные направления, включая рэп, рок и поп музыку, не оказывают на подростков такое удручающее влияние, как хэви-метал.Ученые считают, что молодежь обращается к тяжелой музыке, поскольку видит в ней способ уйти от реальности, а также верит, что такая музыка отражает боль, которую они чувствуют, и спасает их от одиночества. Стоит отметить, что некоторые подростки чувствовали себя прекрасно после прослушивания металлических групп, и поэтому ученые советуют родителям наблюдать за настроением ребенка, прежде чем запрещать ему слушать определенную музыку.