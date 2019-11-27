Простатит: симптомы и лечение

Простатит – это воспаление предстательной железы.Воспаление предстательной железы (простатит) – это одна из самых распространённых мужских патологий. Чаще всего эта патология развивается в возрасте от двадцати до сорока лет.Простатит проявляется болезненными ощущениями в области промежности во время мочеиспускания и эякуляции, а также нарушением половой функции.Простатит может возникнуть в результате инфицирования или при наличии застойных явлений в простате. При доброкачественном увеличении предстательной железы может развиться хронический простатит.Инфекция может попасть в простату через уретру во время полового акта, гематогенным (при наличии очага инфекции) и лимфогенным путём (при наличии воспаления близлежащих органов). Застой в простате может возникнуть при длительном половом воздержании или в результате частого прерывания половых актов.К развитию простатита может привести нерегулярная половая жизнь, сидячий образ жизни, частые стрессовые ситуации, переохлаждение организма, частое употребление алкогольных напитков и т. д.Простатит проявляется частыми позывами к мочеиспусканию и может привести к импотенции. При остром простатите температура тела повышается до 40 градусов по Цельсию, мочеиспускание и дефекация затрудняется в результате отёка предстательной железы, а человек испытывает сильную боль в промежности.Если своевременно не начать лечение хронического простатита, то воспалительный процесс может перейти на соседние органы, в результате чего может развиться цистит, пиелонефрит, везикулит и эпидидимит.Эти патологии могут привести к мужскому бесплодию. Поэтому при первых появлениях симптомов простатита необходимо обратиться за помощью к урологу.Профилактика простатита заключается в регулярной половой жизни, полноценном питании, занятии физическими упражнениями, уменьшении количества употребления алкогольных напитков и своевременном лечении всех инфекционных патологий.