Назван самый эффективный напиток для снятия стресса

8 причин полюбить кофе раз и навсегда.Кто-то называет кофе настоящим наркотиком, а кто-то не может нормально начать работать без чашки ароматного напитка. Ученые всех стран не устают доказывать то пользу популярного напитка, то его вред.Однако существует минимум 8 причин, почему стоит полюбить кофе.Источник антиоксидантовВ кофе содержится в 4 раза больше антиоксидантов, чем в зеленом чае. И даже после обжарки зерен их количество не уменьшается, а наоборот – увеличивается.Положительные эмоцииУченые выяснили, что запах кофе снимает стресс от недосыпания. Поэтому те, кто плохо спят, могут купить пакет с зернами и периодически их нюхать после бессонных ночей.Помогает при болезни ПаркинсонаИсследование показало, что люди, которые употребляют кофеин, меньше рискуют заболеть этой болезнью. Более того, люди, которые уже страдают болезнью Паркинсона, могут лучше контролировать свои движения благодаря кофе.Помогает печениЛюди, которые употребляют хотя бы одну чашку кофе в день, меньше рискуют заболеть циррозом печени. Также кофе помогает предотвратить развитие ожирения печени.Спасает от депрессииИсследования Национального Института здравоохранения показали, что те, кто выпивают четыре или более чашек кофе в день, на 10% меньше страдают от депрессии.Защищает от рака кожиЖенщины, которые выпивают три и более чашек кофе в день, меньше рискуют заболеть раком кожи, чем те, кто предпочитает другие напитки.Снижает риск диабетаПо данным исследования Американского химического общества, люди, которые выпивают минимум четыре чашки кофе в день меньше болеют диабетом 2 типа на 50%.Сохраняет функции мозгаЛюди старше 65 лет, которые употребляют много кофеина, начинают страдать болезнью Альцгеймера позже.