Психологи объяснили разницу между депрессией и «плохим настроением»

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Хронически испорченное настроение, плохой сон, апатия и отсутствие удовольствия от привычных любимых занятий может оказаться состоянием куда более серьезным, чем обычный день «не с той ноги».В настоящее время все реже встречается развернутая ярко выраженная картина депрессии. Гораздо чаще она протекает стерто, в латентном, скрытом режиме, становясь чем-то вроде привычного стиля жизни пациента.Утреннее чувство разбитости, раздражительность, вялость и апатию мы все чаще привыкаем воспринимать как неотъемлемую часть нашего взгляда на жизнь. Мы делимся друг с другом своим недовольством и плохим настроением, соревнуемся, чье самоощущение более паршивое, явно или косвенно привыкаем быть недовольными собой и друг другом.Негативные переживания являются такой же частью нашей жизни как и радость, жизнелюбие, любовь. Главное — ощущать ту грань, когда они начинают доминировать, омрачая ваш взгляд на мир.Итак, вот 5 основных признаков того, что вы испытываете нечто большее, чем обычное плохое настроение:Несоответствие реакции вызвавшему ее стимулуДругими словами, ваша реакция, будь она негативная или позитивная, должна соответствовать спровоцировавшему ее раздражителю. Если вы переживаете бессонные ночи в тревоге и печали из-за риска потерять работу, такая реакция является вполне оправданной и закономерной. Но если же вы весь день ходите «как в воду опущенный» из-за того, что ощущаете себе недостаточно компетентным сотрудником, слишком медлительным, или слишком глупым, или вообще недостойным занимать этот пост, речь уже идет о латентной депрессии с идеями самоуничижения.(Конечно, при условии, что раньше справлялись со своими задачами хорошо)Каждый из нас на том или ином жизненном этапе испытывает эмоции, свойственные депрессии. Но патологией они становятся только, если длятся слишком долго, не соответствуют объективному положению дел и сказываются на ежедневной активности пациента.Если в течение 2-х и более недель вы ощущаете тоску, уныние, необъяснимое внешними факторами, но влияющее на вашу работоспособность, общение с родными и друзьями — самое время обратится к психологу/психотерапевту на предмет наличия у вас депрессивного расстройства.Изменение аппетитаКак ни странно, признаком депрессии может быть как увеличение, так и снижение аппетита, все зависит от того, как вы привыкли справляться со стрессом и негативными эмоциями, а также от тяжести депрессивного расстройства. Если депрессия протекает латентно, без значительно влияния на ваш повседневный образ жизни и проявляется в основном апатией, безынициативностью, ощущением собственной незначительности, унынием и пассивностью, то скорее всего аппетит не снизится, а как раз возрастет.Современные люди, в особенности представительности прекрасного пола, привыкли добирать недостающие положительные эмоции через различные вкусности.Если же состояние серьезное, депрессивные переживания достаточно выражены, аппетит скорее всего будет снижен.Вы спите слишком много или слишком малоКоличество сна, которое необходимо человеку, чтобы чувствовать себя комфортно, понятие индивидуальное. Кому-то и 8 часов отдыха — не в счет, а кому и 5-ти часов вполне достаточно.О развитии депрессии может говорить ощутимое изменение количества сна, которое не носит вынужденный, ситуативный характер. Если вы начинаете спать по 4-5 часов не из-за загрузки на работе, сессии или грудного ребенка, а из-за тягостных мыслей о бренности бытия и собственном несовершенстве, то скорее всего причина тому — депрессия.То же касается и избытка сна. Если вы ложитесь спать как только находите такую возможность, спите намного дольше обычного и при этом по-прежнему ощущаете нечто похожее на сонливость, это может быть признаком вашего стремления уйти от реальности. Пусть даже на время и в сон, но облегчить ваши неприятные эмоции в состоянии бодрствования.Вас легко вывести из себяНизкий порог раздражительности, когда даже самая заурядная ситуация легко может вывести вас из себя, — верный признак истощенной нервной системы, приведенной в постоянную «боевую готовность» высоким уровнем тревоги и негативных эмоций.Вам сложно сосредоточитсяКак правило, пациенты описывают это состояние, как невозможность «взять себя в руки», «собраться» для выполнения обычных повседневных задач. За счет этого заметно снижается продуктивность труда, внимательность. В таком состоянии человек обычно допускает намного больше ошибок, быстрее устает.Распознали у себя 3 и больше признаков замаскированной под «плохое настроение» депрессии? Не экономьте на своем здоровье и найдите время проконсультироваться у опытного психолога или психотерапевта.