Названы фрукты, которые защитят от ожирения и диабета

Почему диетологи советуют есть виноград и апельсины вместе.Два фрукта, апельсин и виноград, защитят тебя от ожирения и диабета лучше диет и таблеток.В этих фруктах, как выяснили диетологи, содержатся два специфических соединения, которые и способствуют мощному профилактическому действию. Благодаря компонентам, на которые богаты апельсины и виноград, организм почти не подвергается скачкам сахара, а его сосуды укрепляются.Транс-ресвератрол и гесперетин, вещества, которые содержатся в апельсинах и красном винограде, также помогают контролировать аппетит, и в целом ведут к снижению веса.Кстати, людям с проблемами сердца тоже стоит обратить на эту фруктовую парочку. Об этом заявили кардиологи из США.Специалисты пришли к заключению, что употребление винограда и цитрусовых в один прием пищи, способствует улучшению в работе сердечной мышцы.