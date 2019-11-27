Названы лучшие продукты для очищения артерий

Как сохранить артерии чистыми.Некоторые «избранные» продукты, которые богаты питательными веществами и обеспечивают организм всем необходимым, — от антиоксидантов и полифенолов до витаминов и минералов, недавно стали называть суперфудами.Приставка супер призвана зарезервировать этим продуктам первые места в списке ваших покупок — благодаря их огромной пользе для здоровья. В частности для здоровья артерий.Артерии переносят кровь, богатую кислородом, от сердца к органам и тканям организма. Различные факторы (в том числе неправильный образ жизни и рацион, хроническое воспаление) приводят к тому, что на внутренних стенках артерий скапливается налет, который мешает свободному перемещению крови. Существует несколько суперфудов, которые помогут сохранить ваши артерии чистыми, а значит, уменьшить риск сердечнососудистых заболеваний.КлюкваЭта свежая терпкая ягода — универсальный ингредиент на кухне, ее можно добавлять в каши, десерты, салаты, соусы, украшать ею основные блюда. Богатая калием, клюква помогает снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) и повысить уровень «хорошего» — ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Исследования показывают, что регулярное потребление этой ягоды помогает уменьшить риск сердечных заболеваний.ЧеснокАроматный чеснок улучшает здоровье сердца, снижая уровень холестерина ЛПНП. Исследование, проведенное в Центре сердечнососудистой фармакологии в Майнце, Германия, также показало, что чеснок помогает бороться с возрастными изменениями в работе сердечнососудистой системы.АвокадоАвокадо, кажется, сегодня на вершине списка любимых всеми продуктов. Его можно добавлять в салаты, намазывать на тосты или использовать в качестве идеального здорового жира в бутерброде. Авокадо снижает уровень «плохого» холестерина, одновременно повышая уровень «хорошего». В 1996 году исследование, проведенное в Мексике, показало, что у людей, ежедневно съедавших авокадо в течение одной недели, уровень ЛПНП снизился, а ЛПВП — вырос. Калий, которым богато авокадо, помогает снизить артериальное давление.КуркумаКуркумин, содержащийся в этой специи, является противовоспалительным веществом, который не дает артериям становиться жесткими и накапливать вредоносные бляшки. Куркума также богата витамином В6, который предотвращает повреждение кровеносных сосудов и накопление налета. Кроме того, эта специя снижает уровень ЛПНП и уменьшает окисление холестерина.ШпинатНе важно, добавляете ли вы его в салат, бросаете в блендер для приготовления утреннего смузи или детокс-коктейля или тушите с другими овощами, шпинат — один из главных суперфудов. Он входит в список 40 самых питательных продуктов. Его польза для здоровья артерий обусловлена тем, что он богат калием и фолиевой кислотой, которые помогают снизить кровяное давление. Исследования показывают, что шпинат укрепляет сердце, усиливая функции азотной кислоты, которая оптимизирует кровообращение и кровяное давление.ЛососьЭта вкусная и полезная рыба богата жирными кислотами омега?3, которые не только помогают снизить артериальное давление. Они нормализуют уровень холестерина ЛПВП, снижая уровни триглицеридов и уменьшая воспаление кровеносных сосудов, которое может вызвать образование тромбов в артериях.Оливковое маслоУдивительная добавка к салатам и обжаренным овощам — оливковое масло — это здоровая смесь антиоксидантов полифенолов и мононенасыщенных жиров. Они помогают предотвратить образование опасного налета в артериях, так как снижают уровень ЛПНП и повышают уровень ЛПВП. Исследование, проведенное в 2011 году, показало, что у людей в возрасте 65 лет и выше, которые последовательно употребляли оливковое масло (в приготовлении пищи или самостоятельно), риск возникновения инсульта снижался на 41%.Если вы добавляете зерна граната в салаты или пьете гранатовый сок, вы тем самым укрепляете здоровье артерий. Гранаты содержат фитохимические вещества, которые работают так же, как антиоксиданты, сохраняя слизистую оболочку артерий здоровой. Исследование 2005 года продемонстрировало, что сок этого фрукта стимулирует выработку в организме оксида азота, который помогает нормализовать кровоток и сохраняет артерии чистыми.