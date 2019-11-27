Психологи обнаружили связь между характером и любовью к сладкому

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Любители сладкого более покладистые.Психологи считают, что между вкусовыми предпочтениями и чертами характера существует определенная ассоциация. К примеру, люди, которые любят сладкое, обладают более покладистым характером, чем любители остренького и солененького.Мы очень часто используем «вкусовые» метафоры для описания человека (сладкий, медовый и т.д.), и, судя по всему, не зря. Психологи подтвердили, что сладкоежки чаще отличаются покладистым, дружелюбным характером, более склонны заботиться о других и делать людям одолжения.В исследовании приняли участие 55 студентов, которых просили выразить свое отношение к 50 различным пищевым продуктам, поделенным на пять категорий, в зависимости от вкуса: сладкое, кислое, соленое, горькое и острое. Кроме этого, участники заполняли анкету для оценки черт их характера. В результате оказалось, что любовь к сладостям связана с повышенным уровнем покладистости, что означает умение кооперировать, сопереживать и быть дружелюбным.В ходе другого эксперимента с участием других 55 волонтеров участникам давали либо шоколад, либо соленый крекер, а затем просили о помощи. Студенты, которых угостили сладостью, проявляли больше желания помочь другому человеку, чем участники из другой группы.Исследователи, заинтересованные результатами своих экспериментов, заявили о намерении более глубоко изучить связь между вкусовыми предпочтениями и характером человека.