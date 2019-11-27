Медики рассказали о вреде селфи в спортзале
В этом убеждены ученые из Brunel University London, которые собрали данные 555 пользователей Facebook, которые выставляли селфи с тренажерных залов. По мнению ученых, в них имеется «типичный нарциссизм», пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Каждому участнику было предложено заполнить онлайн-опрос, который измерял чувство собственного достоинства и нарциссизм. Исследование показало, что люди, которые были самовлюбленные в себя, публиковали больше обновлений о своей диете и обычных тренировках. Также они чаще просматривали свою страницу в ожидании новых положительных отзывов.
Вместе с тем исследователи отметили, что их статусы получили немало «like» и комментариев, которые «подпитывали» их потребность во внимании.
Также ученые отмечают, что часть реакции на такие фото может свидетельствовать о попытке поддержать человека, который решил заняться спортом.
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Добавил sigivigi в категорию Психиатрия
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