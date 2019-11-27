Какая еда может спасти от мигрени

Налегайте на лимоны и клюкву и пейте по 3 столовых ложки масла в день.С головной болью знакомы все. Даже незначительная, она не дает нам ни нормально работать, ни заниматься семейными делами. Когда же атакует мигрень, возникает ощущение, что превращаешься в один сплошной комок боли. Чтобы избавиться или хотя бы реже испытывать такой «аврал», нужно пересмотреть свой рацион, уверена врач-диетолог Татьяна Фиалкова. Эксперт рассказала, от каких продуктов надо отказаться при мигренях, а какие, наоборот, нужное есть почаще.БЕЗ «НАРКОТИКОВ». Миг­рень — заболевание, связанное с состоянием нашей сосудистой системы. Это ситуация, когда кровеносные сосуды головного мозга находятся в состоянии спазма или, наоборот, возникают изменения в нервных окончаниях, которые подходят к этому сосуду и, как следствие, рождают головную боль. Она пульсирующая, усиливающаяся при напряжении и движении. Чаще всего возникает с одной стороны головы, но может распространяться и на обе ее половины. Причин спазмов или расширения кровеносных сосудов, а значит, и мигрени может быть много. Но основная — неправильный рацион. Дело в том, что ряд продуктов содержат вещества, которые воздействуют на рецепторы и влияют на кровеносные сосуды — расширяют их или спазмируют. Прежде всего таким эффектом обладают продуктовые «наркотики». К этой категории относятся все животные продукты холодного копчения, слишком зажаренные, сельдь, субпродукты, сыр твердых сортов, особенно желтый, шоколад и другие какаосодержащие продукты, дрожжевая выпечка. Они стимулируют выделение гормонов, вызывающих эмоциональный подъем. Таким образом возникает раздражение нервной системы, стимулируются нервные окончания и возникает спазм.ПОБОЛЬШЕ КИСЛЕНЬКОГО. Чтобы поскорее избавиться от мигрени, нужно употреблять продукты, которые още­­ла­­чивают кровь. Хи­­мия человеческого организма такова, что кислоты и щелочи в нем тесно взаимодействуют. Нормальный уровень рH крови должен быть 7,35—7,45. Чтобы нейтрализовывать кислоты, организм изымает из тканей минеральные вещества. Собственно, это и есть процесс старения человека. Также повышенная кислотность в крови — один из факторов, который вызывает нарушение кровоснабжения и проблемы с сосудами. И, кстати, является причиной инфаркта. В общем, чтобы оставаться молодыми, красивыми и здоровыми, кровь нужно ощелачивать. Сделать это можно, например, при помощи лимонной воды. Приготовить ее легко: в 200 мл воды выдавливаем сок половины лимона и смешиваем. Так же можно добавить 2 ч. л. меда. Чем больше этого напитка выпить, тем быстрее нормализуется кровообращение и пройдет головная боль. Также полезными будут все некрахмалистые фрукты: любые цитрусовые, киви, ананасы. Они тоже обладают ощелачивающим действием, как и квашеные продукты и щелочные минеральные воды без газа.ЧИСТИМСЯ. Из ягод эффективной в лечении мигрени является клюква. Она не только нормализует рH крови, но и помогает выводить из организма токсины, так как усиливает работу печени и почек. А они — главные фильтры нашего организма. Почему при мигренях важно очищать организм? Потому что большое количество токсинов ухудшает работу наших сосудов и отравляет наш организм, а головная боль может быть реакцией на это отравление. Поэтому, например, часто при лечении мигрени назначают желчегонные травы: пижму, кукурузные рыльца, расторопшу, бессмертник, барбарис. Они не дают желчи застаиваться и таким образом помогают токсическим веществам выводиться.ПОМОЖЕТ МАСЛО И МАЗЬ ИЗ ЯБЛОЧНЫХ ПОЧЕКЭксперт Елена Свитко, врач-натуропат:«Действительно, одна из первопричин возникновения мигреней кроется в нарушении работы пищеварительной системы. Например, боли, которые начинаются и локализуются справа, иногда охватывают всю голову или «перекатываются» в ее левую часть, а потом возвращаются обратно, могут быть связаны с дисфункцией желчного пузыря, печени и поджелудочной железы. В этом случае болезненными будут все акупунктурные точки, находящиеся на голове. У такого человека отсутствует аппетит, его раздражают яркий свет и резкие звуки, он может испытывать тошноту. Меридиан желчного пузыря проходит через голову, поэтому головную боль могут провоцировать алкоголь, жареная пища, копчености и другие тяжелые продукты.Также мне известны исследования, в которых доказаны полезность и укрепляющее действие на сосуды растительных масел. Поэтому людям, страдающим мигренями, просто необходимо ежедневно потреблять растительные жиры. Оптимально пить по столовой ложке масла три раза в день.Также советую приготовить мазь из яблочных почек (100 г). Добавьте к ним 200 г сливочного масла и подержите на водяной бане до образования однородной массы. Процедите, добавьте столовую ложку лавандового масла. С использованием такой мази хорошо массировать виски и шею при головной боли».ВРЕМЯ ДЛЯ КОФЕКак это ни удивительно, при мигрени маленькая чашечка кофе не только не повредит, а наоборот, может снять головную боль. При условии, что она вызвана именно расширением сосудов. А вот если наоборот сужением, то ситуация только усугубится.