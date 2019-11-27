Народные средства помогут остановить атеросклероз

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Сосуды должны быть здоровыми и чистыми – от этого во многом зависит состояние сердечнососудистой системы и всего организма в целом.Говоря о чистке сосудов, специалисты в первую очередь подразумевают удаление со стенок сосудов атеросклеротических бляшек. Эти нежелательные образования способствуют развитию сердечнососудистых заболеваний. Но та уж получается, что одни лишь народные средства не способны справиться с этой задачей. А в купе с правильным питанием они уже сила, способная приостановить распространение атеросклероза.Знахари и целители рекомендует систематически чистить сосуды для удаления из них атеросклеротических бляшек, которые со временем перекрывают просвет сосудов и нарушают питание различных органов и тканей. Больше всего от атеросклероза страдают сердечная мышца (миокард) и головной мозг.Но на деле не все так просто — удалить атеросклеротические бляшки из сосудов народными методами невозможно. А вот снизить концентрацию холестерина в крови можно. Это тут же приведет к приостановке прогрессирования атеросклероза.Одним из основных методов для чистки сосудов является диета — для поддержания сосудов в рабочем состоянии, нужно систематически придерживаться правильного питания: исключите из своего рациона или ограничить употребление продуктов, в состав которых входит холестерин (жиры животного происхождения). Также стоит забыть о продуктах, которые могут нарушить обмен веществ и способствовать отложению холестерина на стенках кровеносных сосудов (сладости, мучные продукты, жареные, копченые блюда).Из животных жиров для сосудов самым полезным является рыбий жир, который содержит жиры, препятствующие развитию атеросклероза. Целители и медики говорят о том, что достаточно 1-2 раза в неделю включать в меню запеченную жирную морскую рыбу.Также стоит ввести в свой рацион продукты, препятствующие отложению холестерина на стенках сосудов. К ним относятся овощи, фрукты, ягоды, растительное масло, морская капуста, овсяная каша на воде. А еще очищению сосудов активно способствует обильное питье.Существует перечень продуктов, которые стоит употреблять, но не каждый день или в ограниченном объеме. К таким относятся: белое куриное мясо, нежирные сорта говядины, вторичный бульон из нежирной говядины или курицы, речная рыба, нежирные молочные продукты, черствый хлеб или сухари из муки грубого помола, гречневая каша, вареный картофель (предварительно очищенный вымоченный в воде в течение часа), грибы, орехи, кетчуп, горчица, соевый соус, соус ткемали, аджика, уксус, специи, пряности, некрепкий чай без сахара.Также важно помнить, что содержание холестерина в крови могут поднять яйца, майонез, животные жиры, маргарин, кокосовое и пальмовое масло, свинина, баранина, сало, копченое мясо, колбасы, жирные или концентрированные мясные, рыбные и грибные бульоны, субпродукты (печень, почки, мозги), ножки и кожа птицы, мучные изделия, сладости, какао, шоколад, натуральный кофе, сладкие газированные напитки, пиво, сладкие крепленые вина, ликеры.Наиболее популярным в народе считается чистка сосудов чеснок и лимон. Это объясняется тем, что в чесноке содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, нормализующие холестериновый обмен и препятствующие образованию «вредного» холестерина на стенках кровеносных сосудов.Действие этих кислот усиливается присутствующими в чесноке аскорбиновой кислотой, витаминами группы В. А в лимоне содержится большое количество витаминов и органических кислот, веществ, которые помогают выводить из организма токсины и другие вредные вещества (в том числе холестерин).Очищающий настой готовится так: берем 4 головки чеснока и 4 лимона вместе с кожурой. Все пропускаем через мясорубку, перекладываем в трехлитровую стеклянную банку, полностью заливаем ее теплой кипяченой водой. Все встряхивается и накрывается салфеткой. Настой следует периодически перемешивать, оставив стоять при комнатной температуре на три дня. Потом целебный настой процеживают и переставляют в холодильник. Принимать нужно по 1/3 стакана трижды в день за 30 минут до еды в течение полутора месяцев. Вместе с настоем следует употреблять до 1,5-2 л жидкости — питьевую воду, некрепкий чай, соки, компоты, морсы.Внимание! Следует знать, что настой чеснока и лимона нельзя употреблять больным людям, всем, страдающим воспалительными и язвенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Запрещен его прием и при беременности и во время кормления ребенка грудью.Кроме этого есть и другие народные методы чистки сосудов:— отваром из картофельной кожуры. Нужно быть абсолютно уверенным, что картофель выращен без применения нитратов. Берут 5 средних картофелин, моют, чистят от кожуры толстым слоем, помещают в кастрюлю, заливают ? литра воды. Варят в течение 15 минут; отвар охлаждают, процеживают и пьют по ? стакана за 30 минут до еды трижды в день;— настоем соцветий клевера лугового. Берут 2 столовых ложек сухих или свежих измельченных соцветий, заливают их 1 стаканом кипятка, настаивают, процеживают и пьют в течение дня за 30 минут до еды.Приведенные способы чистки сосудов вполне могут приостановить прогрессирование атеросклероза.