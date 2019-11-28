Ученые доказали вред соевых продуктов для здоровья

Они влияют на гормональный фон.Соевые продукты, которые некоторые употребляют в качестве замены продуктам животного происхождения, могут нанести серьезный вред здоровью. К такому выводу пришли ученые из Франции.Специалисты проанализировали 55 продуктов из сои, включая десерты, соусы и напитки, и установили, что в сое содержится высокий уровень фитоэстрогенов, которые могут влиять на гормональный фон, а в отдельных случаях провоцировать возникновение онкологических заболеваний.По словам ученых, опасность в сое также несут гербициды, которыми опрыскивают растение. Во Всемирной организации здравоохранения эти вещества классифицируются как «вероятный канцероген».