Как надолго сохранить кожу чистой и здоровой

Как улучшить кожу с помощью еды.Достоверно известно, что наш образ жизни отражается на нашей коже.Жирная пища и выпивка способны состарить эпидермис куда эффективнее, чем на это способно время.При этом количество противоречивой информации по поводу сохранения красивой кожи бьет все рекорды. Можно услышать самые фантастические домыслы по поводу того, как уберечь кожу от вредного воздействия.Воспалительные процессы и пищаСамым большим преступлением против цветущей кожи являются продукты, провоцирующие воспалительные процессы в организме. Среди самых ярких примеров — молочные продукты, мучные изделия и сахар. Проверьте свой рацион на предмет таких продуктов и подумайте о том, какую часть от него они составляют. Попробуйте отказаться от них совсем — всего две недели такой диеты способны разительным образом отразиться на состоянии вашей кожи.Настоящий шоколадШоколад высокого качества может взять на себя роль лекарства для вашей сухой и уставшей кожи. Однако это касается только действительно хорошего шоколада, в котором содержится максимальная концентрация какао. Такой продукт может помочь в борьбе с акне и прочими неприятностями, связанными с кожей.Хорошие пробиотикиПробиотики — продукты, содержащие в себе ферменты, помогающие нашему пищеварению. Разновидностей пробиотиков есть великое множество, и стоит выбрать для себя свой сорт, которые идеально впишется в вашу ферментную картину. Начать можно с квашеной капусты — в ней не только огромное количество активных ферментов, но и ударные дозы антиоксидантов и витамина С.Маски из продуктовМаска из йогурта или овощей способна дать питание вашей коже, минуя желудок. Отсутствие такого посредничества может принести хороший результат, который проявится в гладкой и эластичной коже, отсутствии морщин и здоровом внешнем виде. В качестве маски могут выступать как овощи, так и молочные продукты и даже каши.Детокс-добавкиИсследования диких племен Океании показывают, что в древности туземцы употребляли в пищу древесный уголь. Естественный абсорбент помогал им справляться с проблемами пищеварения и сохранять здоровье. Этот метод не потерял актуальности и сегодня — профилактическая доза активированного угля спасет от гнилостных процессов в желудке, которые являются первопричиной проблем с эпителиальными покровами.