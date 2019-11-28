Ученые рассказали, как фастфуд влияет на интеллект

Наверное, не существует в научном мире ни единой информации о пользе фасфуда.Ни для кого не секрет, что любители продуктов быстрого приготовления как никто другой подвержены риску развития ожирения.А с лишними килограммами возникает масса проблем со здоровьем, это и заболевания сердечнососудистой системы, и сахарный диабет второго типа, и некоторые разновидности рака кишечника, и многое другое.В настоящее время британские ученые научно доказали, что фастфуд и нездоровая пища отрицательно сказываются на интеллектуальной деятельности человека. Эксперимент, протяженностью в десять лет, показал, что люди, страдающие ожирением, теряют год от года сообразительность и память.В исследовании приняли участие 6000 добровольцев в возрастной категории от 35 до 55 лет. Все участники эксперимента на протяжении десяти лет регулярно проходили тесты на память и различные показатели умственной активности. При этом в кулинарных пристрастиях волонтеров не ограничивали, по собственному признанию, многие из них не брезговали фастфудом.По окончании исследования было установлено: добровольцы, страдающие от ожирения, гораздо быстрее показывали ухудшение результатов тестов умственной активности. Ученые предполагают, что снижение показателей умственной деятельности, скорее всего, связано с повышением содержания сахара и уровня холестерина в крови.При этом исследователи оговаривают: « … речь идет не о прогрессирующем слабоумии людей, не ограничивавших себя в еде. Они просто быстрее стареют. А значит, их память и работоспособность мозга ухудшаются быстрее, чем у людей, которые ведут здоровый образ жизни».