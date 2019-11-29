5 суперпродуктов для очищения организма

Эти продукты не только способствую очищению организма, но еще и эффективны в борьбе со старением.Если вы интересуетесь здоровым питанием, вы, конечно, не раз слышали о «суперпродуктах».Речь идет об овощах и фруктах, богатых фитохимическими веществами, микроэлементами, витаминами и незаменимыми протеинами, которые не только помогают бороться со многими болезнями, но также выводят из организма токсины и помогают нам сохранить молодость.Чтобы воспользоваться чудесными свойствами этих продуктов, вовсе не нужно питаться только ими, скажем, есть целый день только виноград и овес. Нужно придерживаться разнообразной и сбалансированной диеты и включать туда эти «суперпродукты», а кроме того вести активный образ жизни, не забывать о физических упражнениях и разумном подходе к стрессогенным ситуациям.Эксперты рассказали о пяти овощах, которые помогают проводить детоксикацию организма и бороться со старением.1. Брюссельская капустаУ этого овоща чудесный вкус, его можно добавлять в разные блюда, и у него много полезных свойств, о которых стоит знать. Брюссельская капуста прекрасно помогает выводить токсины из организма и сохранять нашу молодость. Хотите узнать, почему?Брюссельская капуста богата витаминами А, С, Е и лютеином, компонентами, которые борются со свободными радикалами, предотвращая окисление клеток и связанные с ним преждевременное старение тканей и развитие опухолей.В этом овоще есть также вещество, которое называется «синигрин»; оно защищает печень, помогает выводить из организма токсины и очищает организм.Брюссельская капуста также богата протеинами, которые помогают улучшать состояние кожи и костей.2. МорковьОна освежает, обладает приятным вкусом, ее можно есть в сыром и вареном виде, а также можно делать из нее сок, коктейли, смузи, соединяя ее по желанию с другими овощами и фруктами. В моркови есть интересное вещество под названием «фалькаринол».Знаете, чем оно может нам помочь? Ученые Университета агрикультуры, аитания и сельского развития города Ньюкасл (Соединенное Королевство) и Датского университета установили, что употребление в пищу вареной моркови полезно в следующих отношениях.Благодаря фалькаринолу, который действует как мощный антиоксидант, оно помогает омолаживать кожу.Клетчатка, имеющаяся в моркови, помогает обезвреживать тяжелые металлы, такие, как свинец, кадмий и другие токсичные вещества.Своим красивым оранжевым цветом морковь обязана высокому содержанию в ней альфа- и бета-каротина, которые потрясающе омолаживают кожу и другие органы.3. ТыкваВам нравится тыква? Тогда ешьте ее почаще и в любом виде, когда она бывает в продаже. Она тоже прекрасно выводит токсины и помогает сохранить молодость.Тыква богата водой и клетчаткой, это идеально для очищения организма.Благодаря содержащимся в ней витаминам и микроэлементам она благотворно действует на нашу кожу, суставы, кости и на наш мозг.В тыкве также много кумарина, это вид бензопирена, который помогает снимать воспаление в организме и бороться с вредными бактериями в кишечнике.И наконец, в тыкве содержатся витамины А и С, они уничтожают свободные радикалы и помогают бороться с преждевременным старением.4. Кресс-салатЕго можно тушить с чесноком, варить, делать салаты, готовить с сыром… У кресса чудесный вкус, и это один из лучших овощей для детоксикации и омоложения кожи! Так что его стоит поискать на рынках органических продуктов, чтобы воспользоваться его волшебными свойствами.В крессе много каротиноидов, антиоксидантов, которые успешно борются со свободными радикалами; кроме того они способствуют быстрому заживлению ран на коже.Они помогают пищеварению и очищению организма, а также помогают поддерживать в хорошем состоянии печень и почки.В крессе много йода, он помогает регулировать обмен веществ и контролировать вес.Многочисленные антиоксиданты, входящие в состав кресса, микроэлементы железо, кальций и магний, витамины А, С и Е помогают бороться с морщинами и повреждениями кожи.5. Гриб шиитакеВозможно, вы не привыкли к такой еде, но этот чудесный гриб шиитаке стоит включить в наш список (хотя он и не является овощем), поскольку он тоже прекрасно выводит токсины, очищает и укрепляет организм, а главное — сохраняет нашу молодость, предотвращая преждевременное старение.Хотя этот гриб типичен для восточной кухни, всегда интересно попробовать новые вещи, особенно если они очень полезны для здоровья.Он повышает жизненные силы и укрепляет иммунную систему.Гриб шиитаке пойдет на пользу печени, поскольку он содержит бета-глюкан, прекрасно выводящий из организма вредные токсины.Он богат витамином В3, который помогает выводить из организма избыток сахара и таким образом предотвращает набирание лишнего веса.Благодаря высокому содержанию в нем антиоксидантов и таких микроэлементов, как цинк и селен, этот гриб помогает сохранять молодость кожи.