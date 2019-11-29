Названы полезные и вредные свойства бананов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Оптимальная порция бананов в день – не более двух плодов.Бананы можно найти на фруктовых раскладках магазинов круглый год, но особенно востребована эта ягода в зимнее время, когда ассортимент свежих плодов не так уж и велик.Польза и вред этого продукта вызывает массу дискуссий среди сторонников здорового питания. Кто-то рекомендует отказаться от него, поскольку он сладкий и якобы может спровоцировать набор веса и нарушить углеводный обмен. Некоторые наоборот, рекомендуют его употреблять ежедневно, не боясь за фигуру, мол, эффект быстрых углеводов в нем нивелируется набором полезных компонентов.Итак, чем же полезны бананы, и чем и кому они могут навредить? Об этом рассказала гастроэнтеролог Наталья Гордиенко.Поддерживает сердцеБанан можно смело вносить в список главных продуктов для поддержания здоровья сердца. Он является одним из лидеров по содержанию калия и магния, необходимых для бесперебойной работы сердечно-сосудистой системы.Также бананы помогают сохранить молодость кожи и нервной системы, поскольку в них содержится много натуральных антиоксидантов, нейтрализующих действие вредных веществ, попадающих в организм извне.В помощь спортсменамЖелтая ягода на самом деле является высокоуглеводным продуктом. При этом углеводы, которые в ней содержатся, правильно усваиваются организмом, не провоцируя негативных последствий вроде мощных вбросов инсулина в кровь, образования «рыхлого» подкожного жира и т.д.Именно поэтому банан может стать прекрасной поддержкой для спортсменов после силовых тренировок. Он поможет закрыть возникшее углеводное окно, восстановить утраченную энергию и полезные вещества, которые организм теряет в процессе потения.Нельзя при сахарном диабетеВ бананах содержится достаточно большое количество крахмала. Именно поэтому продукт может спровоцировать приступ метеоризма. И особенно этот риск существует для пациентов с синдромом раздраженного кишечника.Также у бананов есть свойство увеличивать вязкость крови, потому поосторожничать с их употреблением стоит тем, у кого имеется варикозное расширение вен и отмечается повышенная густота крови.Не стоит включать в свой рацион эту ягоду и при сахарном диабете, поскольку она имеет высокий гликемический индекс и может спровоцировать ухудшение самочувствия.Лучше есть отдельно от всегоНаиболее оптимальная порция бананов в день – не более двух плодов. При этом их стоит съесть отдельно от основного приема пищи, выдержав интервал не меньше часа. Иначе последствием могут стать рези в животе и вздутие.И самое главное: не стоит употреблять бананы в сочетании с молочными продуктами (как например, молочно-банановый коктейль или творог с бананом). Дело в том, что крахмал фрукта и животный белок плохо сочетаются между собой, усложняют процесс пищеварения и могут спровоцировать диарею и приступ метеоризма.