Назван эффективный способ перестать есть сладкое

Актуальная проблема для многих.Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как перестать есть сладкое.Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. «Мне кажется, эту тему можно разбирать ежедневно и ежедневно пробовать новые методы и варианты замены, а еще альтернативные вещи, которые помогут в любое время года не хотеть есть сладкое», — написала Усенко.Так, по словам диетолога, нужно увеличить сложные углеводы (3 г на кг веса) и жиры (1,2 — 1,4 г на кг веса) в своем рационе. А также каждый прием пищи стараться делать полноценным.«Каждый день употребляйте белки, сложные углеводы, жиры и клетчатку. После этого пропадет тяга к сладкому», — пояснила Усенко.Также она отметила, что за счет всех этих увеличений вырастет калорийность и это тоже будет ощутимо по желанию. В холодное время года диетолог порекомендовала увеличивать калорийность рациона на 200-300 ккал.