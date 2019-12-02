Какая связь между сотовыми телефонами и повышенным давлением

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Эксперты выяснили, как телефоны влияют на артериальное давление человека.Как оказалось, мобильные телефоны, без которых современные люди не представляют себе жизни, оказывают влияние на артериальное давление.Сейчас мобильные телефоны есть у самых маленьких граждан нашей страны и самых старших членов семьи, которые освоили эту технику и даже оценили по достоинству все ее удобства, связываясь с родными в любой момент времени. Но ученые назвали некоторые малоизвестные факторы о мобильных телефонах, которые могут повышать и понижать артериальное давление.Стало известно, что при пользовании сотовым телефоном повышает давление. Такое исследование провели врачи из Guglielmo da Saliceto Hospital. Специалисты выяснили, что разговор по мобильному телефону вызывает значительное повышение артериального давления. Перед тем, как прийти к такому выводу, эксперты какое-то время измеряли давление пациентам до и после разговора по мобильному телефону. При этом было зафиксировано повышение давления в среднем на 5-10 единиц!Также было замечено, что систолическое артериальное давление поднималось меньше у тех, кто отвечал на 30 и более телефонных звонков в день. Врачи так и не установили точную причину такой взаимосвязи. Пока специалисты апеллируют только предположениями.Также было замечено, что чаще делали звонки молодые люди из экспериментальной группы. И у них давление «скачет» меньше. Кроме того, люди, много разговаривавшие по телефону, умудряются таким образом держать ситуацию под контролем и у их все разговоры по телефону даже успокаивают.Еще одним аспектом исследований было наблюдение за людьми, практикующими йогу. 24-недельное исследование, которое проводили медики из Университета Пенсильвании, показало, что у людей, которые практикуют йогу 2-3 раза в неделю, значительно снижается артериальное давление.А еще йога имеет еще одно неоценимое достоинство – занятия положительно влияют на позвоночник, который, как известно, является залогом здоровья всего тела. Большинство йоговских поз и положений тела поддерживают правильное функционирование всего организма, в результате чего нервы активно снабжаются азотом и кислородом, поддерживая работу тканей. Все упражнения помогают избавиться от хронической боли в нижней части спины, закрытой грудной клетки и искривленного позвоночника.А еще йога благотворно влияет на сердечнососудистую, пищеварительную и эндокринную системы. При выполнении некоторых асан, происходит массаж внутренних органов и желез, которые отвечают за здоровое функционирование организма. Йога улучшает кровоснабжение половых желез у мужчин и женщин, является профилактикой и терапией сексуальных расстройств.