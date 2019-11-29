Как в одиночку избавиться от стресса

Как избавиться от стресса с помощью самомассажа.Самомассаж – альтернативная методика исцеления, которая состоит в стимуляции определенных точек тела для перенаправления энергетических потоков организма.Даже если вы не верите в эффективность этой техники, появившейся еще более 5000 лет назад, источник предлагает вам попробовать использовать самомассаж для снятия стресса и волнения.1. Чтобы избавиться от волнения перед предстоящим публичным выступлением, зажмите внешний мясистый край мизинца большим пальцем. Давите как можно сильнее – и вы почувствуете, что страх уходит.2. Если вы никак не можете успокоиться и избавиться от навязчивых мыслей, зажмите одним пальцем внутреннюю кромку вашей брови (там, где начинают расти волоски) одним пальцем, а другим пальцем зажмите внешнюю кромку. Оставайтесь в таком положении 10 секунд.3. При сильной усталости большими пальцами обеих рук нажмите на кости черепа прямо под глазами. Держите их в этом положении 10 секунд и повторяйте про себя: «Я устал, но могу двигаться дальше«.4. Если вы боитесь чужого негатива, указательным пальцем зажмите точку между носом и верхней губой на 10-20 секунд.5. Чтобы расслабиться, нажмите на складку под нижней губой, но чуть выше подбородка, проговаривая вслух свои страхи и опасения.