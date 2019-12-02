Как быстро и эффективно избавиться от депрессии

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Спорт и медитация избавляют от симптомов депрессии.Сочетание медитации и аэробных упражнений может сократить симптомы депрессии на 40 процентов, показало новое исследование.Ученые впервые изучили влияние на душевное состояние людей комбинированной программы с включением в нее занятий по медитации и аэробных упражнений.Американские исследователи из Университета Рутгерса в Нью-Джерси наблюдали за 22 студентами, страдающими депрессией, и 30 психически здоровыми студентами на протяжении восьми недель.В этот период времени добровольцы посещали два занятия в неделю, включающие в себя 30 минут медитации и 30 минут аэробных нагрузок. Их также попросили переключать свое внимание на дыхание, как только они уносились мыслями в прошлое или будущее. Это помогало участникам сосредотачиваться на ежемоментных изменениях.К концу исследования студенты, страдавшие депрессией, сообщали об уменьшении количества симптомов (на 40%). Также они тратили меньше времени на переживание по поводу негативных ситуаций. Кроме того, они почувствовали большую мотивацию и смогли взглянуть на свою жизнь в более позитивном ключе. Улучшения наблюдались и у добровольцев, не страдавших депрессией.Как считают исследователи, по сравнению с долговременным лечением, сочетающим психотропные препараты и психотерапию, представленные здесь способы, недорогие и доступные для каждого, могут достаточно быстро и эффективно помочь в борьбе с депрессией.