Синдром «разбитого сердца» — угроза инфаркта

Британские исследователи утверждают, что проблема «разбитого сердца» может стать причиной серьезных заболеваний.Тревожные выводы сделал группа британских исследователей относительно последствий стресс-индуцированной кардиомиопатии или синдрома «разбитого сердца». Еще не так давно синдром «разбитого сердца» считался краткосрочным состояние, которое может пройти самостоятельно без медикаментозного лечения и консультативной помощи врачей. Сейчас же команда ученых под руководством доктора Даны Доусон из Абердинского университета заявили, что эта проблема может быть более длительной и стать предвестником более серьезного заболевания.Традиционно считалось, что синдром «разбитого сердца» наблюдается у людей, переживших развод, потерю близкого человека или испытавших другое тяжелое эмоциональное потрясение. Сейчас к этим факторам добавились тревожные переживания по поводу нестабильности в стране – с такой расшатанной и разбалансированной экономической ситуацией нервы и сердце начинают сдавать даже у самых хронических жизнелюбов и позитивно мыслящих людей.А у многих жителей Востока страны добавились еще и тревожные переживания в отношении сложной обстановки в регионе. Не менее просто семьям, чьи сыновья и отцы служат сейчас в напряженном регионе. Так и расширился перечень причин, которые вызывают такой опасный симптом «разбитого сердца».Эксперты говорят, что такое состояние вызывает у человека симптомы, схожие с симптомами инфаркта – боли в груди и проблемы с дыханием. По результатам проведенных следований, ученые сделали вывод: синдром «разбитого сердца» может проявляться в течение нескольких месяцев или даже года после травмирующего события.При этом большинство европейских медиков (что уже говорить об отечественной медицине) отказываются на данном этапе лечить так называемый «поздний синдром разбитого сердца», диагностируя инфаркт.