В некоторых случаях кофе может вызывать деменцию

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Ученые рассказали, в каких случаях кофе вреден для мозга.В пожилом возрасте людям лучше не увеличивать привычную дозу кофе, выпиваемого за день. Иначе это может негативно повлиять на умственные способности.К такому выводу исследователи из Италии пришли, изучив данные около полутора тысяч человек в возрасте 65-84 лет, наблюдения за которыми велись на протяжении 3,5 лет.Согласно их выводам, у людей, которые придерживались привычки умеренного потребления кофе (1-2 чашки в день), вероятность развития небольших когнитивных отклонений была в целом ниже по сравнению с теми, кто не пил кофе или делал это редко. Более частое потребление кофе не давало понижения таких рисков.А вот изменение привычного количества кофе оказывалось опасным. Так, у тех людей, кто в пожилом возрасте начинал выпивать больше чашек, чем привык за многие годы, риск появления умеренных когнитивных нарушений оказался примерно в 1,5 раза выше, чем у тех, кто остался верен привычкам.Также у когнитивно здоровых людей, которые за период исследования изменили привычку потребления кофе в сторону увеличения, было в два раза больше шансов на развитие когнитивных проблем, чем у тех, кто снизил потребление напитка.С чем это связано, ученые пока не могут точно сказать.