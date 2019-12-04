В некоторых случаях кофе может вызывать деменцию
В пожилом возрасте людям лучше не увеличивать привычную дозу кофе, выпиваемого за день. Иначе это может негативно повлиять на умственные способности.
К такому выводу исследователи из Италии пришли, изучив данные около полутора тысяч человек в возрасте 65-84 лет, наблюдения за которыми велись на протяжении 3,5 лет.
Согласно их выводам, у людей, которые придерживались привычки умеренного потребления кофе (1-2 чашки в день), вероятность развития небольших когнитивных отклонений была в целом ниже по сравнению с теми, кто не пил кофе или делал это редко. Более частое потребление кофе не давало понижения таких рисков.
А вот изменение привычного количества кофе оказывалось опасным. Так, у тех людей, кто в пожилом возрасте начинал выпивать больше чашек, чем привык за многие годы, риск появления умеренных когнитивных нарушений оказался примерно в 1,5 раза выше, чем у тех, кто остался верен привычкам.
Также у когнитивно здоровых людей, которые за период исследования изменили привычку потребления кофе в сторону увеличения, было в два раза больше шансов на развитие когнитивных проблем, чем у тех, кто снизил потребление напитка.
С чем это связано, ученые пока не могут точно сказать.
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Добавил penal в категорию Неврология
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