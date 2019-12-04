Вечер в одиночестве сулит много приятных моментов

Оказывается, в одиночестве есть свои плюсы.Эксперты советуют проводить хотя бы один день в неделю вечер в полном одиночестве, желательно, чтобы это была пятница. Обычно конец рабочей недели ассоциируется у всех с активным отдыхом в кругу шумной компании, когда можно позволить себе расслабиться, ведь на следующий день никуда не нужно спешить и рано вставать. Но и в одиночестве есть смысл, потому как вы можете позволить себе сделать то, что так давно хотели и не зависеть ни от кого.Какие приятные моменты ожидают вас, если вы останетесь на вечер в одиночестве:1. Вечер можно посвятить физической активности. Неважно чем вы будете заниматься, это может быть генеральная уборка в квартире, тренировка в домашних условиях, прогулка по вечернему городу, катание на велосипеде и так далее. Получается, что вы проведете время с пользой для своей души и тела, а на следующий день вы сможете позволить себе вообще ничего не делать.2. Просмотр кино. Необязательно идти в кинотеатр, для приятного времяпрепровождения наедине с самим собой подойдет и просмотр любимого фильма дома. Вы можете удобно расположиться перед телевизором или компьютером, закачать тот самый фильм, который так любите или давно хотели посмотреть, и наслаждаться просмотром в одиночестве, где вам никто не будет мешать.3. SPA-процедуры, которые вы можете сделать самостоятельно, например, устроив в ванной комнате мини-сауну. Для этого вам понадобится миска с кипятком и полиэтилен, которым вы накроетесь в ванной, чтобы очутиться в паровой бане. После этого, из имеющихся в доме продуктов, приготовить маску для тела или лица, обертывание или ванночку для ног, сделать самомассаж и так далее. То есть, «навести красоту», чего вы не можете себе позволить вечером в будний день.4. Медитация. Только в одиночестве вы сможете по-настоящему расслабиться и помедитировать. Устроившись в удобном кресле и включив «шум моря», закройте глаза и представьте, как вы нежитесь под солнышком где-то на берегу океана. Особенно, такая процедура понравится тем людям, которые по каким-то обстоятельствам не могут поехать в отпуск. Медитация позволит вам распрощаться со всем негативом, который вы накопили за неделю и ощутить себя свободным счастливым человеком.5. Чтение. Вы, в силу своей занятости, перестали читать книги, но не можете нормально без них жить? Действительно, книголюбам очень сложно прожить один день без чтения любимых строчек, поэзий и романов, детективов и сочинений. Поэтому, одинокий вечер станет для вас тем временем, когда вы сможете посвятить чтению все свое время, при этом вам не будут мешать посторонние звуки, люди, дела и т.д.