Действенные и проверенные методы моментально избавят вас от стресса

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Эксперты рассказали, как всего за пару минут избавиться от стрессов.Как мы знаем, стрессовые ситуации негативно влияют на состояние нашего здоровья как психического, так и физического. Нервничать вредно всем, не зависимо от возраста и пола. Поэтому психологи составили перечень методов, которые помогут быстро избавиться от нервного напряжения и прийти в себя после стрессовой ситуации:1. Как только вы переволновались нужно скушать что-нибудь вкусное и полезное, но так, чтобы не навредить фигуре. Известными антидепрессантами являются сладости, выбирайте черный шоколад, мороженое или же просто сладкий фрукт, например, персик или банан. Эти продукты не хуже «вредных» сладостей способствуют выработке гормона радости в организме, тем самым устраняя влияние стресса.2. Вымойте руки и умойтесь, если стресс поджидал вас на работе. После домашних конфликтов справиться со стрессом поможет контрастный душ. Во время контакта с водой вам нужно представить, как она очищает вас от негатива и уносит его с собой в водопроводную трубу.3. Всегда держите под рукой краски и кисточку. В момент, когда человеку «тяжело» на душе, если он поссорился с кем-то или же стал незаслуженно обиженным, ему нужно выплеснуть из себя негативную энергию стресса, а краски окажутся как нельзя кстати. Всего несколько минут хаотичных взмахов кистью по листу бумаги и возможно вы не только успокоите нервную систему, а и нарисуете шедевр.4. Начинайте немедленно убирать, где бы вы не находились — на работе или дома. Пока вы будете расставлять все вещи по своим местам, ваши мысли сосредоточатся на главном и стресс отойдет в сторону. Тем самым вы убиваете «двух зайцев»: наводите порядок на рабочем месте или в своей комнате и избавляетесь от нервного напряжения.5. Расчешитесь. С помощью пятиминутного расчесывания вы обеспечите нормальное кровообращение и поступление кислорода в мозг, что поспособствует легкому освобождению от негативных мыслей.6. Сделайте зарядку. Физическая активность помогает переключиться с проблемы на позитив. Если есть возможность, тогда включайте музыку и танцуйте или прыгайте под нее так, как у вас получится. Если такой возможности нет, тогда выйдите на улицу, подышите свежим воздухом, потянитесь и выдохните, а потом вернувшись в кабинет зарядку для пальцев, ног и шеи, уделив всего 5 минут.7. Займитесь делом. Если вы на работе, то вам должно быть некогда «думать» о пережитом стрессе или конфликте, вы должны выполнять свою работу, а во время этого нелегкого задания у вас как раз и получится переключиться и забыть о проблеме.