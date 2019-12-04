Зверобой избавит не только от депрессии

Ученые исследовали зверобой на предмет полезных веществ, которые благотворно сказываются на общем состоянии здоровья.Ранее зверобой использовался только как антидепрессант, а сейчас исследователи выяснили, что данное лекарственное растение способно не только успокоить нервы. Оказывается, зверобой является самым мощным растением, которое помогает нормализовать работу нервной системы и вывести человека из состояния депрессии. Даже валериана отстает от зверобоя, поэтому тем, у кого «расшатаны» нервы, психотерапевты рекомендуют успокаиваться при помощи натурального средства — настоя или отвара зверобоя.Приготовить успокоительное средство со зверобоем очень просто, для этого вам нужно заварить обычный черный чай и добавить к нему чайную ложку сушеного зверобоя. Медики отмечают, что такой напиток может не просто помочь вам успокоиться, а и выйти из депрессивного состояния и начать нормально спать по ночам, без страхов и бессонницы. Помимо того, что напиток со зверобоем избавит от психического напряжения, он еще и поможет вам стать бодрее и веселее.Но седативные свойства зверобоя — это еще не все, данное растение обладает массой положительных веществ, которые оказывают благотворное воздействие на внутренние органы и системы организма. Например, отвар из зверобоя отлично выводит желчь, тем самым налаживая обменные процессы в пищеварительном тракте. Плюс ко всему, зверобойный отвар благотворно сказывается на здоровье желудка, потому как обладает способностью обволакивать слизистые оболочки и защищать их от воздействия ядовитых токсинов и кислот, попадающих в организм с пищей.В народной медицине зверобой используют в качестве противопростудного и снимающего воспаление средства. Если у вас болит горло или достал кашель, тогда нужно делать полоскания из отвара зверобоя. Прием отвара зверобоя внутрь поможет в лечении острого бронхита или синусита, снимет воспаление в дыхательных путях и даст вам возможность свободно дышать. Особенно ярко выражены такие свойства отвара из зверобоя, как: быстрое снижение температуры тела, помощь в отхаркивании мокроты при кашле, улучшение работы пищеварительного тракта, заживление ран, антисептическое воздействие на организм, способность снимать головную боль и мигрень, эффективное лечение ожогов и так далее.Даже людям с аллергией на коже поможет зверобой, для этого необходимо нанести небольшое количество масла зверобоя на пораженный участок кожи и подождать, пока оно впитается. Уже после первого применения будет виден результат.