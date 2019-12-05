Пять основных причин потери слуха

У многих людей на разных жизненных этапах возникают проблемы со слухом.Причинами проблем со слухом могут выступать самые разные факторы – болезни, травмы, генетическая предрасположенность, несоблюдение правил гигиены. И сейчас будут рассмотрены самые распространенные причины потери слуха, которые случаются у взрослых и детей.Первая причина — ушная сера, которая может скапливаться в слуховом проходе и полностью или частично блокировать движение звуковой волны к барабанной перепонке – а это частичная глухота. Чтобы этой проблемы избежать, нужно воспользоваться специальными ушными каплями, которые размягчают серную пробку. Таким образом, скопившаяся сера может даже самоудалиться из слухового канала или ее удалит врач. Родителям не рекомендуется использовать ватные палочки для удаления серы из уха ребенка, так как они могут сместить серу вглубь слухового прохода или привести к перфорации барабанной перепонки.Вторая причина возникновения глухоты — инородные тела в ухе, которые чаще всего заталкивают дети. Родителям нужно систематически и внимательно следить за тем, чтобы дети не заталкивали себе в уши различные мелкие предметы, игрушки, кусочки еды. Все это может привести к разрыву барабанной перепонки или воспалению уха, У взрослых случается, что в ухо попадают насекомые, которые также доставляют дискомфорт, боль и могут привести к частичной потере слуха. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу.Третья причина – «ухо пловца». Это довольно распространенное заболевание наружного уха. Его может спровоцировать бактериальная инфекция, которая попадает в ухо вместе с водой во время купания в ванной, бассейне или открытом водоеме. В этом случае инфекционный процесс может быть довольно болезненным и в конечном итоге стать причиной отека прохода. А это уже шанс получить временную потерю слуха.В четвертом случае причиной потери слуха может стать средний отит, который является одной из разновидностей воспалительных процессов в среднем ухе. Например, у более 85% всех детей бывает хотя бы раз ушная инфекция и она является второй по частоте причиной обращения к врачу.Известны различные формы среднего отит. Его причины также могут быть разными, среди которых самая распространенная – воспаление аденоидов, сопровождающееся ростом бактерий и блокированием Евстахиевой трубы, которая соединяет среднее ухо и носоглотку.Пятой самой часто встречающейся причиной потери слуха является постоянная (необратимая) сенсоневральная тугоухость, вызванная повреждениями внутреннего уха. У маленьких детей она может быть следствием еще внутриутробных инфекций матери, недостатка кислорода в момент рождения или генетических факторов. К сожалению, сенсоневральная тугоухость не поддается медицинскому лечению и больной вынужден будет пользоваться слуховым аппаратом.Если есть подозрение, что у вас или вашего ребенка могут быть некоторые из вышеперечисленных проблем, стоит незамедлительно обратиться за консультацией к врачу.