Назван полезный продукт, для профилактики ожирения

Вкусно и полезно.

Регулярное употребление авокадо позволит избежать образования жира на боках и животе. Для профилактики ожирения достаточно съедать один фрукт в день.

Средство является эффективным для людей среднего возраста. Согласно исследованиям, люди, регулярно употреблявшие авокадо, реже сталкивались с лишним весом и ожирением в следующие 10 лет наблюдений.

В эксперименте приняли участие более 55 тысяч мужчин и женщин, за которыми наблюдали 11 лет. Появление лишнего жира удалось сократить на 15% тем, кто каждый день ел авокадо.
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Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология

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