Назван полезный продукт, для профилактики ожирения

Вкусно и полезно.Регулярное употребление авокадо позволит избежать образования жира на боках и животе. Для профилактики ожирения достаточно съедать один фрукт в день.Средство является эффективным для людей среднего возраста. Согласно исследованиям, люди, регулярно употреблявшие авокадо, реже сталкивались с лишним весом и ожирением в следующие 10 лет наблюдений.В эксперименте приняли участие более 55 тысяч мужчин и женщин, за которыми наблюдали 11 лет. Появление лишнего жира удалось сократить на 15% тем, кто каждый день ел авокадо.