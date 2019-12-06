Ученые назвали признаки приближающегося инфаркта

Эти факторы должны учитываться врачами при обследовании пациентовПоявление нарушений эрекции на фоне сахарного диабета должно стать настораживающим признаком возможного развития заболеваний сердца даже при отсутствии клинических проявлений.Как заявили ученые из Италии, такое сочетание должно обязательно настораживать врача и требует проведения специальных методов исследования.В своей работе, опубликованной на страницах американского кардиологического журнала Circulation, врачи из больницы итальянского города Павия отметили, что факт наличия нарушений эрекции может «помочь отобрать пациентов, которым необходимо обследование для выявления бессимптомного течения ишемической болезни сердца».Для своей работы они отобрали 133 человека с неосложненным диабетом и бессимптомной ИБС, выявленной дополнительными исследованиями, а также 127 пациентов с диабетом, но без ИБС. Оказалось, что в первой группе нарушения эрекции отмечались в 33,8 процента случаев, тогда как во второй – лишь в 4,7 процента случаев.Рассказывая о своем исследовании корреспондентам Reuters Health, доктор Кармин Газзарузо (Carmine Gazzaruso) отметил, что каждый врач должен расспрашивать пациентов с диабетом о нарушениях эрекции. Он сказал также, что пациентам с расстройствами в половой сфере до назначения соответствующих препаратов надо проводить нагрузочные тесты, чтобы не пропустить ИБС.