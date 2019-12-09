Сухие локти: эффективное лечение простой проблемы

Кожа на локтях очень чувствительна и шелушится намного чаще, чем на других участках тела.Каждая уважающая себя женщина постоянно следит за собой: маникюр, педикюр, идеальный макияж и прическа – и это далеко не весь список. Не менее важной составляющей идеального образа являются красивые локти.Но если вдруг вы обнаружили, что кожа на локтях стала сухая, то не спешите в магазин за дорогими косметическими средствами, ведь высокая цена – не гарантия хорошего качества.Справиться с этой деликатной проблемой поможет домашний уход, который доступен каждому.Фруктовый пилингГрейпфрут, апельсин или лимон разрежьте пополам, установите половинки плода на столе и погрузите локти в мякоть. Процедуру проводите не более пяти минут. Затем отправляйтесь в ванную и, не используя мыла, ополосните локти водой и смажьте питательным или жирным кремом. Не прибегайте к этому методу, если имеете повреждения на коже, так как это плохо отразится на состоянии локтей.Очищение кожи на локтяхВажным этапом для обретения красивых и ухоженных локтей является удаление ороговевших частиц кожи в этой области. Если у вас аллергия на плоды цитрусовых или чувствительная кожа, воспользуйтесь скрабом для тела. Для ухода за локтями подойдут следующие средства: соль, мед или кофейная гуща. Массирующими движениями нанесите выбранный ингредиент на кожу и через две минуты смойте водой, после чего смажьте локти кремом.Увлажнение кожи на локтяхСледующий шаг – увлажнение. Для этой цели подойдут любые питательные и жирные кремы. Ежедневно, желательно вечером, наносите на кожу локтей крем. Много пользы принесут и натуральные масла – бей, ши, кокоса и миндаля. Можно применять их как в чистом виде, так и добавлять в них две-три капли эфирного масла – апельсина, гвоздики, розового дерева, лаванды, корицы или розмарина. Такие процедуры помогут увлажнить сухую кожу и подарят хорошее настроение. Наносить масла стоит только после принятия душа, так как влажная кожа лучше их впитывает.Как защитить кожу локтей от вредного воздействия?Обратите внимание на качество тканей, из которых изготовлены ваши любимые вещи. Как правило, синтетика препятствует нормальному воздухообмену, что пагубно отражается на состоянии локтей. Отдавайте предпочтение натуральным материалам. Еще одна причина сухости кожи на локтях – механическое воздействие. Не ставьте их на стол, поскольку из-за постоянного контакта с посторонними предметами, кожа на них становится сухой и даже дряблой.Стремитесь разнообразить свой питательный рацион продуктами, в которых содержатся витамины А, Д и Е. Придерживаясь этих рекомендаций, вы вскоре сможете обрести красивые ухоженные локти.