Эти продукты вызывают вздутие живота

Об этом важно знать.Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, какие продукты вызывают вздутие живота.Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. «Вздутие живота очень распространено среди людей в наше время. Оно может быть симптомом серьезного заболевания, но обычно вызывается чем-то в рационе», — отметила Усенко.По словам диетолога, людям с синдромом раздраженного кишечника, нужно убрать со своего рациона бобы и чечевицу. Ведь бобы провоцируют вздутие из-за высокого содержания клетчатки и олигосахаридов. А чечевица — из-за фитиновой кислоты. У здоровых людей эти продукты не должны вызывать никаких проблем.Кроме того, Усенко отметила, что вздутие живота может вызвать также брокколи и другие крестоцветные овощи.«Овощи из семейства крестоцветных полезны для здоровья, содержат много необходимых питательных веществ, таких как клетчатка, витамин С, витамин К, железо и калий. Тем не менее, они содержат и олигосахариды, поэтому могут вызвать вздутие живота», — заявила диетолог.Также она добавила, что спровоцировать неприятные симптомы может пшеница, из-за большого содержания глютена и того же олисахарида. Она является ингредиентом большинства хлебобулочных, макаронных изделий, лепешек и пиццы.Ячмень, яблоки, лук и другие продукты — тоже могут стать раздражителями. Поэтому Усенко посоветовала избегать употребления такой пищи, если чувствуете дискомфорт в животе. А если вздутие перешло в проблему, тогда нужно обратиться к врачу и воспользоваться специальной диетой.