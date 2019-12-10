Эти напитки могут остановить старение кожи

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Существуют любимые напитки, которые могут запросто остановить старение кожи.Старение кожи пугает многих людей, а особенно женщин, возраст которых все время хочется им скрыть и убежать от этой неизбежности – по крайней мере, отсрочить ее приближение.Сейчас есть масса способов и средств сохранить молодость кожи — всевозможные домашние косметические маски, услуги дорогих салонов красоты, кремы и тоники, уколы красоты и пластические операции. Всем хорошо известно, что возраст выдает сухая кожа, которая лишена упругости и на которой тут же прорисовываются морщины.К этому приводит хронический дефицит воды в организме. Также негативно на состоянии кожи лица сказываются неполноценное питание клеток кожи, общая зашлакованность организма, когда не хватает жидкости для того, чтобы шлаки и токсины могли покинуть тело с мочой, калом, потом.Именно поэтому все рекомендации сводятся к совету выпивать не менее 2-2, 5 л воды в сутки. Но следует еще и правильно подходить к выбору напитков, не путая понятия «вода» и «жидкость».Кофе – если вы выпиваете несколько чашек кофе в день, стоит увеличить количество чистой воды. Помните, что кофе обладает мочегонным средством, оно не дает организму воду, а выводит ее из тела, увеличивая тем самым опасность старения кожи.Черный чай — он тоже обладает мочегонным действием. Не стоит пить более трех чашек черного чая в день.Зеленый чай — этот напиток содержит теофиллин – вещество, которое оказывает мочегонное средство. И поэтому его также нельзя причислить в поставщику жидкости в организм.Газированная минеральная вода – помните, что углекислый газ, которым искусственно насыщается полезная минеральная вода, вызывает нарушение кислотно-щелочного баланса в организме, а значит – и старение кожи.Соки – не пейте пакетированные соки из супермаркета, которые перенасыщены сахаром. Чтобы его нейтрализовать, организму понадобится все та же чистая вода. А вот фреш – отличное решение: витамины и молодость кожи всегда идут рука об руку.Так какие же напитки обязательно ввести в свой рацион?Помним: в день нужно выпивать не менее 2-2,5 л воды. Когда воды не хватает, организм начинает извлекать ее из любой жидкости. Это нагружает почки и без того работающие бесперебойно. Не легче ли дать организму положенное ему количество воды (в идеале – талой).