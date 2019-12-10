Диетолог рассказала, как правильно «заедать стресс»

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Проблема для многих людей с лишним весом.Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как правильно заедать стресс.Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. «Для того, чтобы не заедать стресс, нужно понимать, что именно его провоцирует. И если вы не можете совладать с собой после того, как выяснили причины, то нужно заедать его правильно», — написала Усенко.По словам диетолога, если вы хотите много есть, то можно иногда срываться на фрукты, овощи, сыр, рыбу, морепродукты, хлеб цельнозерновой и авокадо. Усенко отметила, что переедая такими продуктами, вы не похудеете, но последствия, даже если они будут, убрать будет не сложно.