Женщинам после 65 лет алкоголь полезен, — медики
Выяснилось, что регулярное потребление спиртной жидкости может помочь организму в борьбе с рядом заболеваний.
Доза напитка должна быть умеренной. Во время осуществления исследования ученые определяли зависимость долголетия от алкоголя. Как заявили медики, женщины, возраст которых составляет больше 65 лет, должны использовать спиртные эмульсии в небольших объемах. Также врачи отметили, что пожилые представительницы слабого пола смогут увеличить собственную продолжительность жизни благодаря регулярному приему алкоголя.
В частности, специалисты заявили, что 5 небольших доз спиртного, выпитого в течение недели, способствует уменьшению риска внезапной смерти.
Следует заметить, что вероятность летального исхода снижается на целых 27%. Если говорить о мужчинах, то определенные полезные свойства спиртной напиток имеет для тех представителей сильного пола, которые входят в возрастной диапазон 50-64 лет.
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Добавил kruzka в категорию Гинекология
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