Женщинам после 65 лет алкоголь полезен, — медики

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Медики рассказали о пользе алкоголя для пожилых женщин.Выяснилось, что регулярное потребление спиртной жидкости может помочь организму в борьбе с рядом заболеваний.Доза напитка должна быть умеренной. Во время осуществления исследования ученые определяли зависимость долголетия от алкоголя. Как заявили медики, женщины, возраст которых составляет больше 65 лет, должны использовать спиртные эмульсии в небольших объемах. Также врачи отметили, что пожилые представительницы слабого пола смогут увеличить собственную продолжительность жизни благодаря регулярному приему алкоголя.В частности, специалисты заявили, что 5 небольших доз спиртного, выпитого в течение недели, способствует уменьшению риска внезапной смерти.Следует заметить, что вероятность летального исхода снижается на целых 27%. Если говорить о мужчинах, то определенные полезные свойства спиртной напиток имеет для тех представителей сильного пола, которые входят в возрастной диапазон 50-64 лет.