Раскрыты неявные причины неприятного запаха изо рта
Одним из довольно редких провокаторов галитоза Хухрев назвал заболевания ЖКТ, например, гастропарез — состояние, при котором желудок медленно освобождается от пищи. «Если пища задерживается в желудке на 12-20 часов, она может начать бродить и гнить, вызывая отрыжку с запахом тухлых яиц», — объяснил он и добавил, что источником неприятного запаха могут стать и проблемы с пищеводом.
Однако, по словам Хухрева, гораздо чаще причиной запаха изо рта становятся заболевания ЛОР-органов.
Если же проблема кроется в носовых пазухах, то запах может исходить из носа, а не изо рта, уточнил врач. Однако для диагностики первопричины может потребоваться рентген, эндоскопия или даже компьютерная томография. Спровоцировать галитоз, как отметил Хухрев, могут и инфекции нижних дыхательных путей, включая хронический бронхит, а также эндокринные заболевания.
Наконец, специфический сладковатый запах изо рта может указывать на проблемы с печенью, а аммиачный запах появляется при начинающейся почечной недостаточности, добавил врач.
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