Раскрыты неявные причины неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта, или галитоз, может быть вызван не только стоматологическими проблемами или недостаточной гигиеной, заявил терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев.Одним из довольно редких провокаторов галитоза Хухрев назвал заболевания ЖКТ, например, гастропарез — состояние, при котором желудок медленно освобождается от пищи. «Если пища задерживается в желудке на 12-20 часов, она может начать бродить и гнить, вызывая отрыжку с запахом тухлых яиц», — объяснил он и добавил, что источником неприятного запаха могут стать и проблемы с пищеводом.Однако, по словам Хухрева, гораздо чаще причиной запаха изо рта становятся заболевания ЛОР-органов.Если же проблема кроется в носовых пазухах, то запах может исходить из носа, а не изо рта, уточнил врач. Однако для диагностики первопричины может потребоваться рентген, эндоскопия или даже компьютерная томография. Спровоцировать галитоз, как отметил Хухрев, могут и инфекции нижних дыхательных путей, включая хронический бронхит, а также эндокринные заболевания.Наконец, специфический сладковатый запах изо рта может указывать на проблемы с печенью, а аммиачный запах появляется при начинающейся почечной недостаточности, добавил врач.

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