Ученые выяснили, как долго COVID выглядит по-другому у маленьких детей

Дети также могут болеть длительным COVID, но это может выглядеть не так, как у взрослых. Новые данные из США, включая данные по более чем 1000 детей, показывают, что симптомы длительного COVID выглядят по-разному у детей в возрасте до 2 лет и у детей в возрасте от 3 до 5 лет. В дополнение к тому, что мы уже знаем об этом состоянии у подростков и взрослых, эти результаты помогают завершить большую часть головоломки потенциальных последствий приступа COVID-19.Ученые и врачи знали о долгом COVID с первого года пандемии, но полное понимание этого состояния было долгим и непрерывным процессом. Сначала была головоломка ранее здоровых взрослых, страдающих от длительных симптомов, таких как усталость, туман в голове и одышка после, казалось бы, легкой дозы COVID. Затем возник вопрос о том, могут ли наши дети также быть в группе риска, и когда стало ясно, что они есть, можно было действительно начать исследования того, как лучше всего им помочь.Новое исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете, дополняет картину, изучая, как могут выглядеть длительные симптомы COVID у некоторых самых молодых пациентов.В исследовании приняли участие 472 ребенка в возрасте до 2 лет и 539 детей в возрасте 3-5 лет. Авторы считают, что это первое исследование такого рода в этих возрастных группах.В целом, 41 процент из 278 малышей, чьи родители сообщили, что у них был COVID-19, имели по крайней мере один продолжительный симптом. Пропорция была схожей в дошкольной группе, где 45 процентов из 399 детей имели продолжительный симптом.У детей младшего возраста чаще наблюдались проблемы со сном, повышенная нервозность, плохой аппетит, заложенный нос и кашель. У детей постарше, с другой стороны, чаще всего наблюдался сухой кашель и дневная сонливость или упадок сил. «Проявления симптомов были различимы у младенцев/малышей и детей дошкольного возраста, а также у ранее изученных детей старшего возраста и взрослых», — пишут авторы.Анализ имел некоторые ограничения, которые отмечают авторы исследования. Возможно, что некоторые дети были неправильно классифицированы, поскольку не удалось подтвердить предыдущую инфекцию SARS-CoV-2 с помощью теста на антитела во всей когорте. Также возможно, что некоторые из предполагаемых длительных симптомов COVID могли быть следствием заражения другим вирусом, а лица, осуществляющие уход, могли также неправильно запомнить или неверно истолковать некоторые симптомы у детей.Тем не менее, авторы говорят: «Несмотря на возможность ошибочной классификации, группы с инфекцией и без нее продемонстрировали четкие различия».На странице с информацией для пациентов, опубликованной в том же журнале, трое авторов исследования пишут, что почти 6 миллионов детей в США могут быть затронуты длительным течением COVID, что превышает число детей, больных астмой.На основании результатов своего исследования и предыдущих данных они показывают, как детей и молодых людей с длительным течением COVID можно разделить на четыре большие группы с немного различающимися профилями симптомов, на которые родители и лица, осуществляющие уход, могут обратить внимание: 0–2 года, 3–5 лет, 6–11 лет и 12–17 лет.«Эти результаты подтверждают концепцию о том, что единый подход к скринингу длительного COVID на протяжении всей жизни невозможен и, вероятно, его необходимо будет адаптировать для конкретных возрастных групп», — заключают они в статье.

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