Врач Зухра Павлова объяснила связь между сладкой газировкой и диабетом

Регулярное употребление сладких газированных напитков и соков серьезно повышает вероятность возникновения диабета 2-го типа в сравнении с другими продуктами, которые содержат сахар. К такому выводу пришли исследователи из США и Германии. Врач Зухра Павлова прокомментировала умозаключения своих коллег.Согласно данным исследования, достаточно лишь одной 355-граммовой порции сладкого напитка, употребляемой ежедневно, чтобы риск диабета вырос на 25%. А несколько таких порций повышают возможность появления болезни на 50 и более процентов. Более того, даже натуральные соки, по словам западных ученых, повышают вероятность заболеть диабетом на 15%.Зухра Павлова объясняет эти выводы тем, что быстрое усвоение жидкого сахара приводит к резким скачкам глюкозы в крови. В свою очередь, это перегружает поджелудочную железу и способствует инсулинорезистентности. Поэтому, говорит врач, следует снизить потребление сладких напитков, заменив их на несладкий чай или воду.

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