Почему стоит пить кефир перед сном
А микрофлора – это не абстрактное понятие. Это целая экосистема в нашем организме, от которой зависит иммунитет, обмен веществ, качество сна и даже настроение. Чтобы она функционировала правильно, ее нужно питать. Делать это можно с помощью квашеной капусты, кимчи, маринованных овощей. Но добавлять их в рацион ежедневно не всегда удобно.
Зато привычка выпивать перед сном стакан кефира – простая, доступная и при этом научно обоснованная. Он улучшает пищеварение, помогает восстановиться за ночь и работает на ваше здоровье без особых усилий.
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